1)в заданном уравнении выразите одну переменную через другую:а)2x+y=4 б)x+6y=9 в)3a+b=12 г)c+8d=15 д)6x-y=18 е)-a-5b=20 Ё)18m-n=3 ж)-p-9g=4

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a) 2x+y=4 2x=4-y x=(4-y)/2 б) x+6y=9 x=9-6y в) 3a+b=12 3a=12-b a=(12-b)/3 г) c+8d=15 c=15-8d д) 6x-y=18 6x=18+y x=(18+y)/6 е) -a-5b=20 a=-5b-20 Ё) 18m-n=3 18m=3+n m=(3+n)/18 ж) -p-9g=4 p=-9g-4