1)в заданном уравнении выразите одну переменную через другую:а)2x+y=4 б)x+6y=9 в)3a+b=12 г)c+8d=15 д)6x-y=18 е)-a-5b=20 Ё)18m-n=3 ж)-p-9g=4
Алгебра
1)в заданном уравнении выразите одну переменную через другую:а)2x+y=4 б)x+6y=9 в)3a+b=12 г)c+8d=15 д)6x-y=18 е)-a-5b=20 Ё)18m-n=3 ж)-p-9g=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)у=4-2х б)х=9-6у в)b=12-3a г)c=15-8d д) y=6x-18 е)a=-20-5d Ё)n=-3+18m ж)p=-4-9g
Гость:
a) 2x+y=4 2x=4-y x=(4-y)/2 б) x+6y=9 x=9-6y в) 3a+b=12 3a=12-b a=(12-b)/3 г) c+8d=15 c=15-8d д) 6x-y=18 6x=18+y x=(18+y)/6 е) -a-5b=20 a=-5b-20 Ё) 18m-n=3 18m=3+n m=(3+n)/18 ж) -p-9g=4 p=-9g-4
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