в школьный буфет привезли в ящиках 36кг яблок,по 9 кг в каждом ящике. сколько ящиков яблок привезли в буфет? составь и реши две задачи обратные данной
Математика
в школьный буфет привезли в ящиках 36кг яблок,по 9 кг в каждом ящике. сколько ящиков яблок привезли в буфет? составь и реши две задачи обратные данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/9=4ящика привезли в буфет в школьный буфет привезли в 4 ящика яблок,по 9 кг в каждом ящике. сколько яблок привезли в буфет? 4*9=36кг яблок в школьный буфет привезли в ящиках 36кг яблок,в 4 ящиках. сколько яблок в каждом ящике привезли в буфет? 36/4=9кг в каждом ящике
Гость:
36:9=4 ящ Обратная 1 В школьный буфет привезли 4 ящика яблок по 9 кг в каждом.Сколько кг яблок привезли? Решение: 4*9=36 кг Обратная 2 В школьный буфет привезли 36 кг яблок в четырёх ящиках.Сколько кг в одном ящике? Решение: 36:4=9кг
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