Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.
Алгебра
Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть двухзначное число имеет вид 10x+y, где x- количество десяток, y- количество единиц, тогда (10x+y)/xy=2 (10x+y)/(x+y)=4 10x+y=2xy 10x+y=4x+4y 10x+y=2xy 6x=3y Из 2-го уравнения y=2x Подставим в 1-е уравнение 10x+2x=4x^2 4x^2-12x=0 x(x-3)=0 x-=0 - побочное решение x=3 Тогда y=2x=6 То есть число 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На решение задачи Митя затратил 4/5 ч. Сколько времени выполняла эту работу Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 ч меньше ,а на решени...
Геометрия