Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.

Алгебра

Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.

Автор: Гость