Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.

Алгебра
Если 2-х значное число разделить на проезвидение его цифр то получится 2. Если же это число разделить на сумму его цифр то получится 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть двухзначное число имеет вид  10x+y, где x- количество десяток, y- количество единиц, тогда              (10x+y)/xy=2              (10x+y)/(x+y)=4               10x+y=2xy             10x+y=4x+4y               10x+y=2xy              6x=3y Из 2-го уравнения              y=2x Подставим в 1-е уравнение              10x+2x=4x^2               4x^2-12x=0               x(x-3)=0               x-=0 - побочное решение               x=3 Тогда               y=2x=6 То есть число  36  
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