решить уравнение 3sin2x-4cosx+3sinx-2=0
Алгебра
решить уравнение 3sin2x-4cosx+3sinx-2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3sin2x-4cosx+3sinx-2=0 используя формулу синуса двойного угла 3*2sin x *cos x-4cosx+3sinx-2=0 группируя 3sinx(2cos x+1)-2(cos x+1)=0 (3sin x-2) (2cos x+1)=0 3sinx -2=0 или 2cos x+1=0 решая первое полученное 3 sin x-2=0 sin x=2/3 x=(-1)^k*arcsin (2/3)+pi*k, k - целое решая второе 2cos x+1=0 cos x=-1/2 x=pi/3+2*pi*n, n -целое x=-pi/3+2*pi*l, l- целое ответ: (-1)^k*arcsin (2/3)+pi*k, k - целое pi/3+2*pi*n, n -целое -pi/3+2*pi*l, l- целое
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