У трапеції ABCD діагональ AC є бісектрисою гострого кута A.Визначте рівні стороні трапеції

Геометрия
У трапеції ABCD діагональ AC є бісектрисою гострого кута A.Визначте рівні стороні трапеції
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуем прямую из точки СЕ параллельную стороне АВ если АС биссектриса тогда углы накрест леж равны и получается равнобедренный треугольник АВС т.к. углы при основании равны. Ответ : АС = ВС
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