1.Перестройте данные слоочетания так,чтобы Не с причастиями писалось раздельно.      Образе: неиследованная местность- никем не исследованная местность, местность не исследована.    Нескошенная трава-Нераспечатанные письма- неп...

Гость: Гость:

Нескошенная трава - не скошенная сельчанами трава, трава не скошена Нераспечатанные письма – не распечатанные получателем письма – письма не распечатаны непрекращающийся снегопад – не прекращающийся несколько дней снегопад Незамерзающий водоём – не замерзающий круглый год водоем (так как в последних 2 примерах причастия действительные, от них нельзя образовать краткие)