1.Перестройте данные слоочетания так,чтобы Не с причастиями писалось раздельно. Образе: неиследованная местность- никем не исследованная местность, местность не исследована. Нескошенная трава-Нераспечатанные письма- неп...
Русский язык
1.Перестройте данные слоочетания так,чтобы Не с причастиями писалось раздельно. Образе: неиследованная местность- никем не исследованная местность, местность не исследована. Нескошенная трава-Нераспечатанные письма- непрекращающийся снегопад- Незамерзающий водоём-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нескошенная трава - не скошенная сельчанами трава, трава не скошена Нераспечатанные письма – не распечатанные получателем письма – письма не распечатаны непрекращающийся снегопад – не прекращающийся несколько дней снегопад Незамерзающий водоём – не замерзающий круглый год водоем (так как в последних 2 примерах причастия действительные, от них нельзя образовать краткие)
Гость:
Нескошенная трава- трава не скошена Нераспечатанные письма- письма не распечатаны непрекращающийся снегопад- снегопад не прекращающийся Незамерзающий водоём- водоем не замерзающий
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