Подскажите какой нибудь сонет шекспира,который учить легче всего,естественно не для начальной школы.

Литература
Подскажите какой нибудь сонет шекспира,который учить легче всего,естественно не для начальной школы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сонет № 74 Когда меня отправят под арест Без выкупа, залога и отсрочки, Не глыба камня, не могильный крест - Мне памятником будут эти строчки.  Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах Все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, - Ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобою будет лучшее во мне. А смерть возьмет от жизни быстротечно Осадок, остающийся на дне, То, что похитить мог бродяга встречный, Ей - черепки разбитого ковша, Тебе - мое вино, моя душа. Перевод С.Маршака
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