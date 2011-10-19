решить уравнение (x+2)(x+3)(x+4)(x+6)=30x^2
Алгебра
решить уравнение (x+2)(x+3)(x+4)(x+6)=30x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+2)(x+3)(x+4)(x+6)=30x^2 [(x+2)(x+6)]*[(x+3)(x+4)]-30x^2=0 (x^2+7x+12)(x^2+8x+12)-30x^2=0 [(x+12/x)+7]*[(x+12/x)]+8-30=0 Сделаем замену t=x+12/x тогда (t+7)(t+8)-30=0 t^2+15t+26=0 D=121 t1=-13 t2=-2 a) t=-13 x+12/x=-13 x^2+13x+12=0 D=121 x1=-12 x2=-1 б) x+12/x=-2 X^2+2X+12=0 D=-44 - нет решений ответ: x=-12; x=-1
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