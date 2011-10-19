Напишите пожалуйства эссе на тему "Звук" очень надо до 19.10.11

Гость: Гость:

Суета дня, суета жизни проходит мимо. Чьи-то пороки, чьи-то желания их куда-то несут. Ему не понятно зачем они это делают. Для него их жизнь длиною в пшик. Ему нет места среди них, он это знает. Его уже исключили, словно за плохое поведение, из этого мира. Но он остался где-то посередине ( ) между этим и другим. Бесконечно и безудержно шныряя по коридорам в поисках нужной двери. Она должна быть. Голод. Ему кажется это странным. Но голод делает своё дело, заставляет его вернуться обратно в суету. Он наполняется страстью и уже готов запрыгнуть в первый вагон на пути к вкушениям, размазаться в повседневности. Он так и делает, пока его снова не вытолкнет из этого круговорота. И снова коридоры. Они уже стали до боли знакомыми. Только это ничего не меняет. [latex]Лежу маленьким мертвым зверем на краю мироздания, и некому больше натянуть край одеяла на мое сердце, оцепеневшее от ужаса Задуманного ТОБОЙ мира….Он отвернулся и сомневаясь ушел….в пустом небе щелкнул выключатель и непонимание, поглотив душу, заключило контракт с мозгом….. Я и не знала тогда, что это начало моего конца…. и много думала, как так вышло, что меня выбило с орбиты единого счастья…..это было оно….разъединение…..и никто не спросил меня, никого не было рядом….как так вышло….ведь задумка Твоя была Божественна…..что Ты скажешь теперь? Зачем ты дал мне Это так рано….как мне жить теперь в холоде ужаса от слез любви к человеку которого больше любить мне невозможно…..как примирить мне с Этим всю оставшуюся для меня жизнь….. И это в целом мире никого не интересует, что здесь в этой душе есть еще жизнь, нет ни единой души, которая смогла бы заглянуть ко мне под лист на чашку чая из утренней россы….. а утром я выхожу на порог в веселом колпаке и бубенцах, и оставляю в надежде открытой ветхую незаметную дверь из прошлогоднего кленового листа…. ведь мир прекрасен …. смеяться, шутить, играть, и любить …..есть еще один день и сегодня мною опять все исполнено, все желаемое Тобой….Ты доволен? ….а я не заметила как опять пришла ночь, можно вытянуть усталые ноги, закрыть глаза и слушать до утра как недвижно бежит слеза и режет жаром крови меня на новые части по старым не запекшимся швам…..слишком быстро настала ночь …..слишком мало Ты дал мне сегодня смеха …..я люблю его, а он меня…..наш союз верен, веселье служит мне отсрочкой, а я ему за это не мешаю быть….живи сколько хочешь, пока я в стороне наблюдаю холодом ненависти за Его делами……ночь близиться и скоро мне придется каятся в слезах любви к Нему прощая за уроки….я смешана как день и ночь без рассвета и заката, как масло и вода, как жар и холод без тепла посередине …. и это я тоже прощаю Ему до последнего вздоха и молю о пощаде….[/latex]