За 15 метров 2 сортов заплатили 2840р.1 метр ткани 1 сорта стоит 200р,а 2 сорт 1 метра-180р.Сколько метра ткани каждого сорта было куплено.

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Пусть х метров-ткань 1 сорта, у м-ткань 2 сорта. Составить систему: х+у=15 200х+180у=2840 и решаем: у=15-х 200х+180у=2840 потом подставляем у во 2-е уравнение: 200х+180*(15-х)=2840 20х=140 х=7 7 м-ткань 1 сорта 15-7=8 м-ткань 2 сорта ответ: 7 м и 8 м