упростить выражение: 1) (138 m)-95 2) (x-39) 65
Математика
упростить выражение: 1) (138 m)-95 2) (x-39) 65
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (138+m)-95=138+m-95=43+m 2) (x-39)+65=х-39+65=х+26
Гость:
1) (138 + m) - 95 = 138 + m - 95 = m + 43 2) (x - 39) + 65 = x - 39 + 65 = x + 26
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