Состояние морского аквариума контролирует 24 датчика. Определите наименьшее количество сигнальных лампочек, необходимых для идентификации этих датчиков и передачи с них информации.
Экономика
Состояние морского аквариума контролирует 24 датчика. Определите наименьшее количество сигнальных лампочек, необходимых для идентификации этих датчиков и передачи с них информации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^i = 24 i = 5 Ответ. 5 лампочек.
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