керосин какой массы нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 10МДж энергии СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ СПИРТА,ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКОЕЖЕ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ
Физика
керосин какой массы нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 10МДж энергии СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ СПИРТА,ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКОЕЖЕ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: qк= 46 · 106 Дж/кг Q = q· m => m = Q/ q qс= 29 · 106 Дж/кг mк = 0,2 кг Qк = Qс = 10МДж= 10 · 106 Дж mс = 0,3кг mк -?; mс -?
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