керосин какой массы нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 10МДж энергии СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ СПИРТА,ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКОЕЖЕ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ

Физика

керосин какой массы нужно сжечь,чтобы при полном его сгорании выделилось 10МДж энергии СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ СПИРТА,ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ТАКОЕЖЕ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ

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