из оставшихся 336 рулей несколько Оля отдала за билет на катер, который провез всех по Волге вдоль Ипатьевского монастыря, 3\8 оставшихся после этого денег она потратила на покупку открыток с видами города и получила сдачу 35 р...
Математика
из оставшихся 336 рулей несколько Оля отдала за билет на катер, который провез всех по Волге вдоль Ипатьевского монастыря, 3\8 оставшихся после этого денег она потратила на покупку открыток с видами города и получила сдачу 35 рублей. Сколько стоит билет на катер? Если можно, с пояснением. Я решил, но хочу проверить, у меня получилось 175 рублей стоит билет на катер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- цена билета на катер 336-x-(336-х)*3/8 =35(умножим всё на 8) 2688-8*х-1008+3*х=280 5*х=2688-1008-280=1400 х=1400/5=280 ответ 280
Гость:
35 рублей, которые остались у Оля, это 5/8 от суммы, оставшейся после покупки билета на катер, поэтому после покупкит билета на катер у Оли осталось 35 / 5/8 = 56 рублей. Следовательно, билет на катер стоит 336 - 56 = 280 рублей.
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