из оставшихся 336 рулей несколько Оля отдала за билет на катер, который провез всех по Волге вдоль Ипатьевского монастыря, 3\8 оставшихся после этого денег она потратила на покупку открыток с видами города и получила сдачу 35 р...

Математика

из оставшихся 336 рулей несколько Оля отдала за билет на катер, который провез всех по Волге вдоль Ипатьевского монастыря, 3\8 оставшихся после этого денег она потратила на покупку открыток с видами города и получила сдачу 35 рублей. Сколько стоит билет на катер? Если можно, с пояснением. Я решил, но хочу проверить, у меня получилось 175 рублей стоит билет на катер.

Автор: Гость