найдите боковую поверхность прямоугольного параллепипеда если его высота Н площадь основания О а площадь диагонального сечения Р

Геометрия

найдите боковую поверхность прямоугольного параллепипеда если его высота Н площадь основания О а площадь диагонального сечения Р

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