найдите боковую поверхность прямоугольного параллепипеда если его высота Н площадь основания О а площадь диагонального сечения Р
Геометрия
найдите боковую поверхность прямоугольного параллепипеда если его высота Н площадь основания О а площадь диагонального сечения Р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стороны основания параллелепипеда равны a и b. Тогда О = a * b √(a² + b²) * H = P. a² + b² = P² / H² a² + b² + 2 * a * b = (a + b)² = P² / H² + 2 * O a + b = √ (P² / H² + 2 * O) следовательно Sб = 2 * (a + b) * H = 2 * H * √ (P² / H² + 2 * O) = 2 * √ (P² + 2 * O * H²)
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