На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.
Математика
На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После первой покупки осталось 1 - 1/5 = 4/5 исходной суммы, а после второй - 4/5 * (1 - 3/7) = 16 / 35 . Получаем уравнение 16/35 * X = 192 , откуда X = 192 / 16/35 = 420 копеек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом уравнения
Геометрия
дан отрезок, пересекающий плоскость. из концов отрезка на плоскость проведены пераллельные прямые. докажите, что точки A1,O,B1 лежат на одной прямой