На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.

Математика

На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.

Автор: Гость