На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.

Математика
На первую покупку потрачено 1/5 денег. На вторую покупку 3/7 денег от остатка. Пришел домой оказалось 192 копейки. Сколько было денег.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После первой покупки осталось  1 - 1/5 = 4/5  исходной суммы, а после второй - 4/5 * (1 - 3/7) = 16 / 35 . Получаем уравнение   16/35 * X = 192 ,  откуда X = 192 / 16/35 = 420 копеек.
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