(3-корень2) (5 корень8) упростить выражение
Алгебра
(3-корень2) (5 корень8) упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 - √ 2) * (5 - √ 8) = 15 - 5 * √ 2 - 3 * √ 8 + √ 16 = 15 - 5 * √ 2 - 6 * √ 2 + 4 = 19 - 11 * √ 2
Гость:
(3-√2)(5-√8)=15-3√8-5√2+√16=15-3*2√2-5√2+4=19-11√2
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