При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ

Химия
При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+FeS=FeCl2+H2S(газ) Сероводород H2S - бесцветный газ с резким неприятным запахом тухлых яиц (сероводрод образуется при гниении белка, поэтому тухлые яйца пахнут сероводородом)
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