При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ
Химия
При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+FeS=FeCl2+H2S(газ) Сероводород H2S - бесцветный газ с резким неприятным запахом тухлых яиц (сероводрод образуется при гниении белка, поэтому тухлые яйца пахнут сероводородом)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
одна із сторін п'ятикутника дорівнює 4 см,а кожна наступна сторона на 2 см довша за попередню.Обчисліть периметр п'ятикутника! як побудувати ку...
Математика
Стоимость 18 портфелей одинаковой цены составляет 1980 леев.Сколько стоит 1 портфель?(Решите задачу методом приведения к единице,затем уравнением)
Математика
Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печ...