При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ

Химия

При добавлении соляной кислоты к сульфиду железа протекает реакция обмена. При этом выделяется газ с неприятным запахом какой это газ? Составьте уравнение реакции и поясните ответ

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