одна із сторін п'ятикутника дорівнює 4 см,а кожна наступна сторона на 2 см довша за попередню.Обчисліть периметр п'ятикутника! як побудувати кут, градусна міра якого 1 градус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого...
Математика
одна із сторін п'ятикутника дорівнює 4 см,а кожна наступна сторона на 2 см довша за попередню.Обчисліть периметр п'ятикутника! як побудувати кут, градусна міра якого 1 градус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого: 1) 19 градусів,2) 7 градусів.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6 Кожна наступна буде дорівнювати 6 см.
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