Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.

Математика

Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.

Автор: Гость