Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.

Математика
Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*6=30 пачек в 5-ти рядах 2)4*30=120 пачек в 4 слоях 3)120*250=30000 (г)=30 (кг) ответ 30 кг 
Гость:
6*250=1.5 кг - в одном ряду 1,5*5=7,5 кг - в одном слое 7,5*4=30 кг - в ящике 
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