Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.
Математика
Печенье упаковали в пачки по 250г.Пачки сложили в ящик в 4слоя.КАждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.Определите массу сложенного в ящик печенья.Решите по действием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*6=30 пачек в 5-ти рядах 2)4*30=120 пачек в 4 слоях 3)120*250=30000 (г)=30 (кг) ответ 30 кг
Гость:
6*250=1.5 кг - в одном ряду 1,5*5=7,5 кг - в одном слое 7,5*4=30 кг - в ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов Цельсия опустили в горячую воду. Одинаковое ли кол...
Химия
Рассчитать обьем кислорода, который неоходим для сгорания (н.у.) 44,8 дм3 пропана C3H8, а также обьема и массы углекислого газа и пара воды, кторый...
Английский язык
Написать начало разделительных вопросов. ...,aren't they? ..are they? …, don't they? ..can't she? ...,does he? ..aren't there? ...,isn't it? ....