  Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температуре  20 градусов Цельсия опустили  в  горячую  воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  получат  шары  от  воды  при  нагревании? (Удельная теплоемкос...

Физика
  Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температуре  20 градусов Цельсия опустили  в  горячую  воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  получат  шары  от  воды  при  нагревании? (Удельная теплоемкость олова  250 Дж/(кг С), латуни  380 Дж/(кг С)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                              Решение: mо = mл = m                                   Q = cmΔt со = 250 Дж/кг·°С                         При одинаковой массе шаров сл = 380 Дж/кг·°С                         и одинаковой разнице температур Δtо = Δtл = Δt                                Qл > Qо, потому что  сл > со, Qо ≠ Qл
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