Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов Цельсия опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании? (Удельная теплоемкос...
Физика
Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов Цельсия опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании? (Удельная теплоемкость олова 250 Дж/(кг С), латуни 380 Дж/(кг С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: mо = mл = m Q = cmΔt со = 250 Дж/кг·°С При одинаковой массе шаров сл = 380 Дж/кг·°С и одинаковой разнице температур Δtо = Δtл = Δt Qл > Qо, потому что сл > со, Qо ≠ Qл
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