як побудувати кут, градусна міра якого 1 гадус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого дорівнює: 1) 19 градусів, 2) 7 градусів?

Гость: Гость:

1) 19 * 19 = 361 , поэтому отложив угол 19 градусов 19 раз, получаем угол 1 градус между первой и последней отметками. 2) 7 * 103 = 721 , поэтому отложив угол 7 градусов 103 раз, получаем угол 1 градус между первой и последней отметками.