як побудувати кут, градусна міра якого 1 гадус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого дорівнює: 1) 19 градусів, 2) 7 градусів?
Математика
як побудувати кут, градусна міра якого 1 гадус, використовуючи шаблон кута, градусна міра якого дорівнює: 1) 19 градусів, 2) 7 градусів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19 * 19 = 361 , поэтому отложив угол 19 градусов 19 раз, получаем угол 1 градус между первой и последней отметками. 2) 7 * 103 = 721 , поэтому отложив угол 7 градусов 103 раз, получаем угол 1 градус между первой и последней отметками.
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