миша перекапывал три грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1час,на вторую 1целую1 пятую, а на третью 1вторую.остольное он отдыхал.Скок время он отдыхал???
Математика
миша перекапывал три грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1час,на вторую 1целую1 пятую, а на третью 1вторую.остольное он отдыхал.Скок время он отдыхал???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 + 1 1/5 = 2 1/5 ч времени затратил на две грядки 2 1/5 + 1/2 = 2 7/10 ч времени затратил на три грядки 3 - 2 7/10 = 3/10 ч времени миша отдыхал 3/10 * 60 = 18 минут Ответ. 3/10 = 18 минут.
Гость:
Сколько времениМиша копал грядки без отдыха? 1+6/5+1/2=27/10 сколько времени Миша одыхал? 3/1-27/10= 3/10часа или 18 минут
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