миша перекапывал три грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1час,на вторую 1целую1 пятую, а на третью 1вторую.остольное он отдыхал.Скок время он отдыхал???

Математика

миша перекапывал три грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1час,на вторую 1целую1 пятую, а на третью 1вторую.остольное он отдыхал.Скок время он отдыхал???

Автор: Гость