Вася поймал 7 пескарей, а Олег на 3 пескаря меньше.Сколько пескарей поймал Олег?
Математика
Вася поймал 7 пескарей, а Олег на 3 пескаря меньше.Сколько пескарей поймал Олег?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3=4 ответ Олег поймал 4 пескаря
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