Море дышало влажным соленым ароматом Разберите по членам предложения и по частям речи

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Море дышало влажным соленым ароматом Разберите по членам предложения и по частям речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
море 1 _____черта сущ,дышало 2______черты  гл,чем ароматом _ _ _ _ вот так потчеркивай соленым _._._. вот так 
Гость:
Море дышало влажным соленым ароматом Подлежащее - море, выражено сущ.(подч. 1 чертой) Сказуемое - дышало, выражено глаголом (подч. 2 чертами) Косвенное дополнение - ароматом, выражено сущ. (подч. пунктиром) Согласованные определения - влажным и соленым - выражены приагательными (подч. волнистой линий)
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