имеется 8 кг фасоли и чашечные весы без гирь.Как отвесить с их помощью 3 кг фасоли?

разделим 8 кг поровну, (это можно сделать), мы разделим 8 кг фасоли на две кучи по 4 кг одну из полученных куч весящей 4 кг разделим поровну с помощью весов, получим две кучи по 2 кг одну из куч весящей 2 кг разделим поровну, получим дву кучи по 1 кг смешав кучу веящую 1 кг, и кучу весящую 2 кг(вторую кучу веящую 2 кг), получим кучу весящую 3 кг фасоли, т.е. требуемое

Гость: Гость:

8 кг делим на 2 чаши весов, уравновешиваем их. На каждой чаше весов по 4 кг фасоли. Берём 4 кг с одной чаши и опять делим на 2, уравновешиваем весы. На каждой чаше весов теперь по 2 кг. С одной чаши весов 2 кг фасоли отсыпаем отдельно, другие 2 кг опять делим на 2 чаши, уравновешиваем. На каждой чаше по 1 кг фасоли. Теперь 1 кг досыпаем в те 2 кг, которые мы отсыпали отдельно. 2кг+1кг=3 кг фасоли! :)