найти углы равнобокой трапеции,если противоположные углы относятся,как 1:4

Геометрия
найти углы равнобокой трапеции,если противоположные углы относятся,как 1:4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма противоположных углов трапеции равна 180 градусов. Если меньший угол равен Х, то больший угол равен 4 * Х градусов. Получаем уравнение Х + 4 * Х = 5 * Х = 180 ,  откуда  X =  180 / 5 = 36. Итак, трапеция содержит 2 угла по 36 градусов и 2 угла по 144 градуса.  
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