В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а острый угол,прилежащий к нему,равен 60 градусам.Найти площадь треугольника
Геометрия
В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а острый угол,прилежащий к нему,равен 60 градусам.Найти площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотенуза треугольника равна 10 / cos 60° = 20, второй катет 20 * sin 60° = 20 * √ 3 / 2 = 10 * √ 3 Площадь треугольника (10 * 10 * √ 3/2) / 2 = 25 * √ 3
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