В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а острый угол,прилежащий к нему,равен 60 градусам.Найти площадь треугольника

Геометрия

В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а острый угол,прилежащий к нему,равен 60 градусам.Найти площадь треугольника

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