нужно из етих слов придумать и написать предложение - hotdog,you,Would, like,Bonzo,a?
Английский язык
нужно из етих слов придумать и написать предложение - hotdog,you,Would, like,Bonzo,a?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Would you like а hotdog, Bonzo? - Хочешь хотдог, Бонзо?
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