Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.

Математика

Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.

Автор: Гость