Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.
Математика
Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123 456 789 + 123 456 789 = 246 913 578 в каждом из чисел 123 456 789, 123 456 789, 246 913 578 в записи выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, при єтом 123 456 789 + 123 456 789 = 246 913 578 значит например ответ: 123 456 789, 123 456 789, 246 913 578
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85...
Геометрия
Математика
Жесткий диск компьютера разбит на два логических диска :C и D.Если с диска D перенести 24 Мбайт информации на диск C,то объем информации на обоих д...
Физика