Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.

Математика
Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из которых выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и при этом сумма некоторых двух чисел равна третьему.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123 456 789 + 123 456 789 = 246 913 578   в каждом из чисел 123 456 789, 123 456 789, 246 913 578 в записи выражаются все цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, при єтом 123 456 789 + 123 456 789 = 246 913 578   значит например ответ: 123 456 789, 123 456 789, 246 913 578  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
!(задача для 5 класса Решите задачу: В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 10 грибов, а затем положили 14 грибов, в ней стало 85...
Ответить
Геометрия
Колесо имеет 18 спиц.Найти величину угла(в градусах),который образует две соседние спицы
Ответить
Математика
Жесткий диск компьютера разбит на два логических диска :C и D.Если с диска D перенести 24 Мбайт информации на диск C,то объем информации на обоих д...
Ответить
Физика
За какое время камень начавший свое падение без начальной скорости пройдет 80метров?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу с помощью теоретико-множественного подхода. Машинистка должна была перепечатать рукописи за 8 дней.Однако она выполнила рабо...
Ответить