За какое время камень начавший свое падение без начальной скорости пройдет 80метров?

Физика
За какое время камень начавший свое падение без начальной скорости пройдет 80метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                    Решение: h=80м                   t = √2h/g (корень из  2h/g) g = 9,8м/с2            t = √2·80м/10м/с2=4с υ0=0 t-?
Гость:
Время падения камня определяем по формуле t = √ (2 * h / g) В данном случае t = √ (2 * 80 / 9,8) = √ 16,33 ≈ 4,04 c.
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