Записать выражения . Масса ведра со снегом х кг.Это на 9 кг меньше,чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью?

Математика

Записать выражения . Масса ведра со снегом х кг.Это на 9 кг меньше,чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью?

Автор: Гость