Записать выражения . Масса ведра со снегом х кг.Это на 9 кг меньше,чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью?

Математика
Записать выражения . Масса ведра со снегом х кг.Это на 9 кг меньше,чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х + 9 кг - масса ведра с солью.
Гость:
х+9 ---------------------- 
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