РЕШИТЬ ЗДАЧУ ПО ЭКОНОМИКЕ:Реализация товарной продукции составила 1200 тыс.руб.. прибыль от реализации- 400 тыс.руб.определить себестоимость продукции. на сколько снизится себестоимость продукции,если рентабельность возрастает ...
Технология
РЕШИТЬ ЗДАЧУ ПО ЭКОНОМИКЕ:Реализация товарной продукции составила 1200 тыс.руб.. прибыль от реализации- 400 тыс.руб.определить себестоимость продукции. на сколько снизится себестоимость продукции,если рентабельность возрастает на 4%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Себестоимость продукции 1200 - 400 = 800 тыс. руб., уровень рентабельности 400 / 800 * 100% = 50%. Если себестоимость продукции возрастет на 4% и составит 54% , то себестоимость составит 1200 / 1,54 = 779 тыс. руб., то есть уменьшится на 21 тыс. руб.
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