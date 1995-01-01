Технология
Если спрос на товар эластичен, то при снижении цены на него с 5 до 4 руб выручка... А) сократится Б) останется неизменной В) вырастет
С ростом производства средние постоянные затраты: а) не меняются б) снижаются в) увеличиваются г) до определенного выпуска снижаются и далее ув...
пожалуйста помогите мне решите задачу по экономике предприятия, пишите формулы,которые использовали при решении.
автомобиль с грузом от предприятия до склада ехал со скоростью 60 км в час,а обратно порпожняком- со скоростью 80 км в час.какова средняя скорость ...
помогите пожалуйста Для интенсивного экономического роста не характерно а) увеличение численности занятых в экономике; б) повышение квалификации ...
Что может сделать директор школы чтобы школьники съездили на экскурсию дешевле на общественном транспорте?
Составьте план пункта "Как работают банки".Не менее 3 пунктов с 2 детальными(подпунктами).Заранее спасибо)
Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее важным для рыночной экономики? ответ. 1-эффективные профсоюзы 2-взвешенные действия профсоюзов 3-активная конкуренция на рынке 4-сеобщее государственное регулирование
Помогите пожалуйста ответить на вопрос.В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится:1) производить продукции меньше,а цену устанавливать выше;2)максимизировать прибыль;3)устанавливать цену, соответствующую неэластичному кривой спроса;4)производить продукции больше,а цену устанавливать выше.
Стоимость основных производственных фондов на начало года 150 млн.руб. В течение года было введено новое оборудование на сумму 12 млн. руб., списано с баланса предприятия- на сумму 35 млн.руб. Определить коэффициент выбытия и обновления фондов.
Основные условия функционирования экономики А) безграничность человеческих потребностей Б)ограниченность ресурсов В)всё вместе
Пусть в стране уровень безработицы равен 6,2 процентов, численность населения составляет 960 млн.чел., численность трудоспособного населения составляет 607 млн.чел., а количество занятых 340 млн.чел. Определите численность безработных в стране
Верно ли утверждение: "Специализация и обмен между странами выгодны для одной страны и невыгодны для другой?"
Определить коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар Y по цене товара X, если известно, что при цене товара X, равной 40 ден.ед., объем спроса на товар Y = 200 штук; а при цене товара X, равной 70 ден.ед., объем спроса на товар Y=140 штук.
составьте пожалуйста названия пунктов для реферата на тему: методы определения безубыточного объема производства ( их должно быть три) Главы не нужно.