Англичане отплыли в Россию на корабле.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Франом и Гвином проехала на 120 миль больше чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать сколько миль проехала каждая ка...
Математика
Англичане отплыли в Россию на корабле.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Франом и Гвином проехала на 120 миль больше чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать сколько миль проехала каждая карета.Известно,что карета Грейса проехала в семь раз меньше чем карета с Франом и Гвином
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть карета Грейса проехала х миль, тогда карета с Фархварсоном и Гвином проехала 7х миль. По условию задачи 7х-х=120 6х=120 х=120:6 х=20 7х=7*20=140 значит карета Грейса проехала 20 миль, карета с Фархварсоном и Гвином проехала140 миль
Гость:
Примем путь кареты Грейса за Х. Тогда путь кареты с Франом и Гвином равен 7 * Х. Получаем уравнение 7 * Х - Х = 6 * Х = 120 Х = 120 / 6 = 20 6х=120 х=120:6 х=20 7х=7*20=140 значит карета Грейса проехала 20 миль, карета с Фархварсоном и Гвином проехала140 миль
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