Англичане отплыли в Россию на корабле.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Франом и Гвином проехала на 120 миль больше чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать сколько миль проехала каждая ка...

Математика

Англичане отплыли в Россию на корабле.До порта их довезли почтовые кареты.Карета с Франом и Гвином проехала на 120 миль больше чем карета Грейса. Для расчёта с кучером путешественникам надо знать сколько миль проехала каждая карета.Известно,что карета Грейса проехала в семь раз меньше чем карета с Франом и Гвином

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