Значение какого слова можно понять из текста? Мы разговорились с незнакомцем. - Я ботаник, - пояснил он. - Изучаю разные травки, корешки, цветочки. 1. незнакомец 2. ботаник 3. пояснил 4. изучаю
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Значение какого слова можно понять из текста? Мы разговорились с незнакомцем. - Я ботаник, - пояснил он. - Изучаю разные травки, корешки, цветочки. 1. незнакомец 2. ботаник 3. пояснил 4. изучаю
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Гость:
Из текста можно понять значение слова - ботаник- Конкретно указывается кто такой и чем занимается ботаник
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