Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки. Сколько блинов могло быть на одной тарелке? 1. Запиши несколько ответов? 2. Запиши слово, которым надо дополнить условие задачи, чтобы у неё был один ответ. Реши задачу

1. на одной тарелке могло быть от 1 до 11 блинов ( 1; 2; 3; 4;... ... 11) 2. мама разложила 12 блинов на 2 тарелки ПОРОВНУ. 12блинов : 2 тарелки = 6 блинов на каждой тарелке

Гость: Гость:

Если на одной тарелке Х блинов, то на второй тарелке 12 - Х блинов. Поскольку Х может изменяться от 1 до 11, то возможно 11 вариантов решения, например: 3 и 9 ; 5 и 7; 8 и 4. Если же дополнить условие задачи еще одним словом "поровну", то задача имеет единственное решение 6 и 6