пальто Я сам себя в пальто одел И рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать И без пальто пошёл гулять. Выпиши словосочетания с этом словом. покажи его подчинение главному и определи падежи. в которых оно употреблено. Выпи...

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пальто Я сам себя в пальто одел И рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать И без пальто пошёл гулять. Выпиши словосочетания с этом словом. покажи его подчинение главному и определи падежи. в которых оно употреблено. Выпиши и другие словосочетания с зависимым словами-именами существительными. Укажи их падежи. В каких падежах слова не встретились? поставь в них слова РУКАВ. ПАЛЬТО и запиши. В каком падеже тебе обязательно понадобится предлог?

Автор: Гость