пальто Я сам себя в пальто одел И рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать И без пальто пошёл гулять. Выпиши словосочетания с этом словом. покажи его подчинение главному и определи падежи. в которых оно употреблено. Выпи...
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пальто Я сам себя в пальто одел И рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать И без пальто пошёл гулять. Выпиши словосочетания с этом словом. покажи его подчинение главному и определи падежи. в которых оно употреблено. Выпиши и другие словосочетания с зависимым словами-именами существительными. Укажи их падежи. В каких падежах слова не встретились? поставь в них слова РУКАВ. ПАЛЬТО и запиши. В каком падеже тебе обязательно понадобится предлог?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одел (во что?) в пальто В.п. Решил наказать (что?) пальто В.п. Пошёл гулять (без чего?) без пальто Р.п. Задел (что?) нос В.п. Задел (чем?) рукавом Т.п. Не встретились в Д.п ( рукаву, пальто) и П.п (о, в, на рукаве, о, в, на пальто). ПРЕДЛОГ понадобится в падеже, который так и называется: ПРЕДЛОЖный
Гость:
одел (во что?) в пальто В.п. решил наказать (что?) пальто В.п. пошёл гулять (без чего?) без пальто Р.п. другие словосочетания: задел (что?) нос В.п. задел (чем?) рукавом Т.п. падежи не встретились: Д.п (кому? чему?) рукаву, пальто П.п (о ком? о чем?) о, в, на, при рукаве, о, в, на, при пальто предлог понадобится в Предложном падеже
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