Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных...
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Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных постоянными ветрамии Укажите что является причиной отклонения течений в Северном полушарии вправо а в Южном в лево Какую форму в каждом океане имеет система связнных друг с другом течений сколько круговоротов течений в каждом из трех океанов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Основными причинами являются ветер, приливы и отливы, под воздействием луны и солнца, тагже землетресения атмосферное давление и влуканические извержения. 2 3 Атлантические: пасатные: Южное, северное, течения. Гвианское, Гольвстрим, Северо-Атлантическое, Восточно-Гренландские, Лабрадорские, Бразильское, Фолклендское, Бенгуэльское. Тихий: пасатные: Южное, северное течения. Куро-сиво, курильское, экватериальное, Восточно-Австролийские, Паруанское Индийский: Муссоные ветра. Течение заподных ветров, Южное посатноетечение. 4 Земля кружется.
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