Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных...

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Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных постоянными ветрамии Укажите что является причиной отклонения течений в Северном полушарии вправо а в Южном в лево Какую форму в каждом океане имеет система связнных друг с другом течений сколько круговоротов течений в каждом из трех океанов

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