Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных...

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Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите примеры поверхностных течений ААтлантического тихого и индийского океанов вызванных постоянными ветрамии Укажите что является причиной отклонения течений в Северном полушарии вправо а в Южном в лево Какую форму в каждом океане имеет система связнных друг с другом течений сколько круговоротов течений в каждом из трех океанов  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1 Основными причинами являются ветер, приливы и отливы, под воздействием луны и солнца, тагже землетресения атмосферное давление и влуканические извержения. 2 3 Атлантические: пасатные:  Южное, северное, течения. Гвианское, Гольвстрим, Северо-Атлантическое, Восточно-Гренландские, Лабрадорские, Бразильское, Фолклендское, Бенгуэльское.  Тихий: пасатные:  Южное, северное течения.  Куро-сиво, курильское,  экватериальное, Восточно-Австролийские, Паруанское  Индийский: Муссоные ветра. Течение заподных ветров, Южное посатноетечение.  4 Земля кружется.  
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