Сумма гипотенузы и катета прямоугольного треугольника равна 9, а их разность - 4. Найдите другой катет.

Геометрия
Сумма гипотенузы и катета прямоугольного треугольника равна 9, а их разность - 4. Найдите другой катет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим систему уравнений: с + а = 9       с - а = 4       с = 4 + а 4 + а + а = 9 2а = 5 а = 2,5 с = 4 + 2,5 = 6,5 Гипотенуза с=6,5, катет а=2,5. Найдем второй катет из теоремы Пифагора: b = √(c²-a²)=√(6,25²-2,25²) = √(42,25 - 6,25) = √36 = 6 ответ. Искомый катет b=6.
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