Чему равен путь пройденный концом минутной стрелки будильника за 10 минут если ее длина 2.4 см?
Физика
Чему равен путь пройденный концом минутной стрелки будильника за 10 минут если ее длина 2.4 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окружность будильника =360° 1мин=360°/60=6° 10мин=6°*10=60° Р=πrn/180°=3,14*2,4*60°/180°=2,51
Гость:
За 1 час конец минутной стрелки проходит 2*п*R см. За 10мин - 2*п*R/6 = 2*3,14*2,4/6 = 2,512 см
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