выразить величину t из формулы n=aR+ корень из t
Алгебра
выразить величину t из формулы n=aR+ корень из t
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=aR+sqrt(t) sqrt(t)=n-aR t=(n-aR)^2
Гость:
[latex]\\n=aR+\sqrt t\\ \sqrt t=n-aR\\ t=(n-aR)^2[/latex]
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