В железной руде содержится железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа получится из 189 тонн руды?

в железной руде 7 частей железа и 2 части примесей. 7+2=9. всего 9 частей. 189/9=21. 1 часть составляет 21т. железа, как известно, 7 частей. значит, в 189т руды содержиться 7*21=147т.

Гость: Гость:

так как в железной руде 7 частей железа и 2 части примесей, то в руде всего 9 частей (7+2=9), значит железо составляет 7/9 всей руды, отсюда найдем сколько железа получится из 189 тонн руды 189*7/9=147т