В железной руде содержится железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа получится из 189 тонн руды?
Алгебра
В железной руде содержится железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа получится из 189 тонн руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в железной руде 7 частей железа и 2 части примесей. 7+2=9. всего 9 частей. 189/9=21. 1 часть составляет 21т. железа, как известно, 7 частей. значит, в 189т руды содержиться 7*21=147т.
Гость:
так как в железной руде 7 частей железа и 2 части примесей, то в руде всего 9 частей (7+2=9), значит железо составляет 7/9 всей руды, отсюда найдем сколько железа получится из 189 тонн руды 189*7/9=147т
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