Купили кусок ткани длиной 2м50см и из 1/5этого куска сшили платье для куклы.Сколько сантиметров ткани ушло на это платье? сколько ткани ещё осталось?
Математика
Купили кусок ткани длиной 2м50см и из 1/5этого куска сшили платье для куклы.Сколько сантиметров ткани ушло на это платье? сколько ткани ещё осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м50см = 250см 1) 250:5=50 (см) - ушло на платье 2) 250-50=200 (см) = 2м - осталось
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