Купили кусок ткани длиной 2м50см и из 1/5этого куска сшили платье для куклы.Сколько сантиметров ткани ушло на это платье? сколько ткани ещё осталось?

Математика

Купили кусок ткани длиной 2м50см и из 1/5этого куска сшили платье для куклы.Сколько сантиметров ткани ушло на это платье? сколько ткани ещё осталось?

Автор: Гость