корень квадратный из 3tgx 1=0
Алгебра
корень квадратный из 3tgx 1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sqrt(3)tg(x)=1 tg(x)=1/sqrt(3) x=arctg(1/sqrt(3))+pi*n x=pi/6 + pi*n
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