В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном , а всего в двух вагонах пассажирских место 90 . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне ? и сколько пассажирских мест в купейном вагоне ?
Математика
В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном , а всего в двух вагонах пассажирских место 90 . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне ? и сколько пассажирских мест в купейном вагоне ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в купейном х мест, в плацкартном х+18 мест. всего 90 мест. х+х+18=90 2х=72 х=36 в купейном 36 мест, в плацкартном 36+18=54 места.
Гость:
х мест в купейном вагоне х+18 мест в плацкартном. По условию известно, что в двух вагонах 90 мест. Составим уравнение х + х + 18 = 90 2х = 90 - 18 2х = 76 х = 36 36 мест в купейном вагоне 36+18= 54 места в плацкартном.
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