В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном , а всего в двух вагонах пассажирских место 90 . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне ? и сколько пассажирских мест в купейном вагоне ?

Математика

В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном , а всего в двух вагонах пассажирских место 90 . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне ? и сколько пассажирских мест в купейном вагоне ?

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