В) На первой остановке в пустой автобус ВОIПли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек, -а на третьей - вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой оста...

Математика
В) На первой остановке в пустой автобус ВОIПли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек, -а на третьей - вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 + 12 - 10 = 19 человек вошли на первой остановке
Гость:
на 1 остановке вошли х чел. на второй вошли 10 чел. стало х+10 чел. на третьей вышли 12. стало х+10-12=х-2чел. из условия знаем, что это 17 чел. значит,  х-2=17 х=19 на первой остановке вошли 19 чел.
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