В) На первой остановке в пустой автобус ВОIПли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек, -а на третьей - вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой оста...

Математика

В) На первой остановке в пустой автобус ВОIПли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек, -а на третьей - вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке?

Автор: Гость