у кости n открыток, у игоря- на 8 меньше,чем у кости, а у наташи - на 15 открыток больше, чем у кости. у наташи столько же открыток, сколько у кости и у игоря вместе.»

Математика
у кости n открыток, у игоря- на 8 меньше,чем у кости, а у наташи - на 15 открыток больше, чем у кости. у наташи столько же открыток, сколько у кости и у игоря вместе.»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из условия получим уравнение n+n-8=n+15 2n-n=15+8 n=23 открытки у Кости 23-8=15 у Игоря 23+15=38 у Наташи 23+15=38 38=38
Гость:
Костя-n  Игорь-х-8 Наташа-n+15  Составим уравнение n+n-8=n+15 2n-n=15+8 n= 23 - у Кости,тогда у Игоря 23-8= 15,а у Наташи 23+15=38        
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