у кости n открыток, у игоря- на 8 меньше,чем у кости, а у наташи - на 15 открыток больше, чем у кости. у наташи столько же открыток, сколько у кости и у игоря вместе.»

Математика

у кости n открыток, у игоря- на 8 меньше,чем у кости, а у наташи - на 15 открыток больше, чем у кости. у наташи столько же открыток, сколько у кости и у игоря вместе.»

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