В булочную завезли хлеб трех сортов:одинаковое количество батонов каждого сорта.Когда было продано по 30 батонов каждого сорта,то всего батонов осталось столько,сколько батонов одного сорта было завезено первоначально.Сколько в...
Математика
В булочную завезли хлеб трех сортов:одинаковое количество батонов каждого сорта.Когда было продано по 30 батонов каждого сорта,то всего батонов осталось столько,сколько батонов одного сорта было завезено первоначально.Сколько всего батонов было завезено в булочную?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, количество батонов одного сорта равно х, тогда х+х+х-30-30-30 =х 3х-90=х 3х-х=90 2х=90 х=90/2 х=45 батонов одного сорта 45*3=135 батонов завезли всего
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