В булочную завезли хлеб трех сортов:одинаковое количество батонов каждого сорта.Когда было продано по 30 батонов каждого сорта,то всего батонов осталось столько,сколько батонов одного сорта было завезено первоначально.Сколько в...

Математика

В булочную завезли хлеб трех сортов:одинаковое количество батонов каждого сорта.Когда было продано по 30 батонов каждого сорта,то всего батонов осталось столько,сколько батонов одного сорта было завезено первоначально.Сколько всего батонов было завезено в булочную?

Автор: Гость