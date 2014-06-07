вася косит сотку земли за 20 минут,а миша за 1 час,за какое время они покосят эту сотку вместе

Математика
вася косит сотку земли за 20 минут,а миша за 1 час,за какое время они покосят эту сотку вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/x=1/20+1/60 1/x=3/60+1/60 1/x=4/60 1/x=1/15 x=15 мин  
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